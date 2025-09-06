浦和レッズは5日、昨年途中から再びプレーを続けていた原口元気選手が、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表しました。原口選手はMFとして浦和レッズで活躍し、日本代表でのプレー経験もあるプレイヤー。昨年途中にドイツのシュツットガルトから浦和レッズに再び戻るも今季は公式戦22試合で無得点と苦しい状況が続いています。原口選手はチームを通じて1309文字の熱いメッセージをつづ