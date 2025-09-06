DeNAは5日、ヤクルトとの試合（横浜）に7−6で勝利。筒香嘉智のソロ、オースティンの適時打など打線は7得点を奪ったが、9回に登板した入江大生が村上宗隆に3ランを被弾するなど、1イニングを投げ切ることができなかった。不安が残る投球となった入江について、5日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』にMCとして出演した谷繁元信氏は「村上に打たれた入江ですけど、結構打たれてるじゃないですか。勢いがあれば良いんで