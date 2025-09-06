パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、9月11日に「マロンフェア」としてドルチェ3品を発売する。全319店舗で販売予定。豊かな風味が特徴のイタリア栗を使用したマロンペーストを絞った、パフェやハニートースト、グラスドルチェをラインアップする。イタリアジェラート協会認定のマロンジェラートやバニラジェラートと、ほろっとほぐれる食感の濃厚なマロンペーストのハーモニーが味わえる。ジョリーパスタ「マロンフェア」ドルチェ3