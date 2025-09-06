9月7日（日）、フランスのパリロンシャン競馬場で行われるムーランドロンシャン賞（G1）の出走馬と枠順が発表された。日本からは、ゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一）が参戦し、鞍上はマキシム・ギュイヨン騎手。レースは芝1600mで行われ、第4レースとして発走予定。日本時間では同日22時50分（現地時間15時50分）にスタートを迎える。なお、このレースはJRAからも馬券発売される予定となっている。【ムーランドロンシ