È¾À¤µª°Ê¾åÇÏ¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í2000¾¡¤È¤¤¤¦Âçµ­Ï¿¤òÃ£À®¤·¤¿¾¾ËÜ²ñÄ¹¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ÁõÄý»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º¢¤«¤éÇÏ¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤À¤ÈÃ¯¤«¤é¤âÊ¹¤¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤«¤é¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÎÁõÄý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Å»ö¤Ç±º²Ï¤ÎËÒ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó