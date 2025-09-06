2024年のニュージーランドトロフィー（G2）を制したエコロブルーム（牡4・美浦・加藤征弘）が、右第3中手骨々折を発症していることが判明した。同馬は今後9カ月以上の休養を要する見込みとなっている。【ニュージーランドT】エコロブルームが鮮やかな差し切り…ボンドガールは2着