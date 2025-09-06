オリオールズ戦に二刀流出場、第1打席で空振り三振【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地で行われたオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、第1打席で空振り三振を喫した。これでメジャー通算1080三振となり、日本選手歴代最多のイチローに並んだ。初回の第1打席、ディーン・クレマー投手との対戦で2-2のカウントから5球目の変化