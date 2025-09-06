歌手・俳優のキム・ドンワンが、事実上バラエティ番組への出演をやめると宣言したなか、その理由が注目を集めている。【注目】キム・ドンワン、性犯罪者を擁護9月4日、キム・ドンワンは自身のSNSに「もうバラエティのオファーはしないでほしい」と投稿し、話題となった。彼は「自分には人を笑わせる自信もないし、本当の話を大衆の前で語りたいとも思わない。過去を掘り返すことは自分にとって傷しか残らない」と述べ、出演を断る