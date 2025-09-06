◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）３０年前の１９９５年９月５日に、ルー・ゲーリッグ氏と並ぶ２１３０試合出場を果たしたカル・リプケン・ジュニア氏（オリオールズ共同オーナー）が、ドジャースとの３連戦を前に、オリオールズの本拠地でメディア対応。６日（日本時間７日）の試合前に予定されている「２１３１連続出場メジャー記録達成３０周年記念イベント」