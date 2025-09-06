『渇愛 頂き女子りりちゃん』著者・宇都宮直子氏に聞く2019年、Twitter（現・X）上に突如現れたのが、「頂き女子りりちゃん」こと渡辺真衣受刑者（27）だった。新宿・歌舞伎町のホストクラブでシャンパンタワーにダイブして救急搬送される「規格外」の行動力、男性心理を巧妙に操る「頂きマニュアル」、そして彼女に共感する熱狂的女性ファンたち。狂乱の事件に迫った『渇愛 頂き女子りりちゃん』（小学館）の著者・宇都宮直子氏