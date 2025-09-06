高齢の親と暮らす未婚の子は、今や決して珍しい存在ではありません。しかし、その近すぎる距離感が、時として親子共に自立を妨げる「束縛」に変わってしまうことがあります。また、その関係性を変えようとするとき、時に苛烈なものとなるようです。「あなたがいなくなったら…」一つ屋根の下、母の呪縛に苦しんだ40年「常に母の視線を感じながら生きてきました」山中美咲さん（40歳・仮名）は、現在都内の会社で働いています。半年