◇男子ゴルフツアーロピアフジサンケイ・クラシック第2日（2025年9月6日山梨県・富士桜CC＝7424ヤード、パー70）最終日のパー3の5ホールすべてにホールインワン賞1000万円を設定したと、主催者が発表した。特別協賛社のロピアの提案で実現したもので、ホールインワン賞1000万円は、男子ツアー史上最高額という。設定されたのは、4番（245ヤード）、7番（215ヤード）、11番（204ヤード）、13番（185ヤード）、16番（113ヤ