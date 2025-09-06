1975年に誕生したカルビー「ポテトチップス うすしお味」。以来、素材や味にこだわり、数千種のフレーバーを届けてきました。そして2025年9月、発売50周年を迎える記念として、特別なフレーバー『感謝のほたてしお味』が全国発売されます。お客様の投票から生まれたこの限定商品は、華やかでおめでたい味わい。半世紀の感謝を込めた特別な一袋をチェックしてみてください♪ 50周年記念「感謝のほた