ガールズグループaespaの新ミニアルバム「Rich Man」が発売前にミリオンセラーを達成した。5日午後1時に各種音楽プラットフォームを通じて公開されたが、発売前の4日、先行注文数量が約111万枚を突破した。韓国メディアが報じた。「Rich Man」は、6枚目のミニアルバムで、ミニ2集「Girls」、ミニ3集「MY WORLD」、ミニ4集「Drama」、正規1集「Armageddon」、ミニ5集「Whiplash」、シングル「Dirty Work」に続き、7度目のミリオンセ