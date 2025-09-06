韓国の大手芸能プロダクションのSMエンターテインメントが開催する、グローバル公演「SM TOWN LIVE」が来年、福岡で開かれる。「みずほPayPayドーム福岡」で、同1月31日から2日間、SM所属のアーティストが集まる。韓国メディアが報じた。SM創立30周年記念の同イベントは、1月にソウルでスタートし、メキシコシティ、ロサンゼルス、ロンドン、東京で開かれた。福岡で開催されるのは初めて。イベントには、東方神起、スーパージュニ