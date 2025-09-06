毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』（土曜日は1週間の振り返り）。9月8日放送の第116話では、嵩（北村匠海）が再び“おじさんアンパンマン”の絵を描き始める。 参考：やなせたかしの知られざる名作『やさしいライオン』 のぶ（今田美桜）たちが草吉（阿部サダヲ）と再会した第115話。 第116話では、嵩は再び“おじさんアンパンマン”の絵を描き始め、物語はほぼ完成する。原画を見つ