私（フクシマナツキ、40代）は2児の母。新卒入社したメーカーで正社員として働いています。夫（スバル、40代）も正社員ですが、私とは違う勤務先です。私の勤め先は数年前から人手不足が続いており、パートの募集枠を増やしています。年齢に関係なく積極的に採用することが増え、最近は初めて70代のパートさん（ヨシムラ）を採用しました。これまで私は新人の教育係になることが多かったのですが、70代の方は初めてです。私はヨシ