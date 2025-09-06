重い肺の病気がある患者にとって最後の手段といえる移植手術。２０２５年に道内で初めて北海道大学病院が肺の移植施設に認定されました。肺移植で命をつないだ患者と臓器提供の課題を取材しました。 「この息苦しい生活から楽になれる」肺移植手術を受けた女性 （横山美紀さん）「おはようございます。きょうはみんなの睡眠について、グループで話し合ってもらいながらと考えています」札幌市内の高校で教壇に立つ横山美