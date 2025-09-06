◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-1広島 (5日、甲子園)この試合6回1失点の好投を見せた大竹耕太郎投手と逆転満塁ホームランを放った大山悠輔選手が試合後ヒーローインタビューに臨みました。大竹投手は初回、ワイルドピッチで先制点を許すも、その後はチェンジアップがさえて、凡打の山を築いていきました。3回には2アウト一、二塁のピンチを招くものの、小園海斗選手をファーストゴロに打ち取りピンチを切り抜けました。最終的に6回85