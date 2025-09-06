「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）やはりこの男には甲子園がよく似合う。切り込み隊長らしく仲間を鼓舞する姿が頼もしい。広島・中村奨成外野手が今季１５度目のマルチ安打をマーク。「安打が出ていないのは分かっていた。なんとか一本出せるように１打席目から集中していけました」と、３試合ぶりに快音を響かせた。初回だ。プレーボール直後の大竹が投じた初球。内角の直球を右中間へはじき返し、二塁を陥れた。ベン