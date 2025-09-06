岩手県内で交通死亡事故が相次ぐ中、県警は「車は棺桶（かんおけ）ではありません」「三途（さんず）の川より横断歩道を渡りましょう」などの文言を盛り込んだ交通安全のチラシを作成した。２種類のチラシには、ドライバーと歩行者に向けた注意喚起について、今年の事故の特徴やイラストを交えて紹介。目をひく文言は、県警が「訴求効果が足りない。振り切った広報が必要だ」と判断し、採用したという。チラシは今後、各署の交