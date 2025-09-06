ウクライナ戦でゴールを喜ぶフランスのエムバペ（左）＝ウロツワフ（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は5日、各地で行われ、D組第1戦でフランスはウクライナに2―0で勝ち、白星スタートとなった。I組のイタリアはエストニアに5―0で快勝し、2勝1敗の勝ち点6とした。L組のクロアチアはフェロー諸島に1―0で勝ち、3戦全勝で勝ち点9となった。