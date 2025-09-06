「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）広島は７年連続Ｖ逸が決まった。初回、先発の森が２四球に満塁本塁打など５長短打を集中されて一挙６失点。２回以降は打線も沈黙した。９月５日でのＶ逸決定は新井貴浩監督就任以降では最速。監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−先発・森が初回に６失点。「そうやね。ああいう大量失点したら相手のピッチャーも投げやすくなるので。（森の）次の登板、見させてもらいま