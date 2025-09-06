来週の主な予定米CPIと雇用者数年次改定仏首相信任投票自民党「臨時総裁選」実施要求 ・週明け早々に自民「臨時総裁選」実施要求の意思確認石破首相退陣なら円安加速との見方 ・米BLS雇用者数年次改定40万人から68万人下方修正予想、GSは最大で2010年来最大95万人減と見る ・米消費者物価指数物価圧力高まりつつあるも前月はトランプ関税の影響は限定的だった ・バイル仏首相信任投票野党の支持得られず退陣に