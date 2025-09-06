第1回【黒澤明監督の「民家の屋根を外せ！」発言は本当か妥協を嫌った日本の巨匠は宮崎アニメで「すごく泣いちゃった」ほどナイーブだった】を読む世界が認めた巨匠、黒澤明監督が88歳でこの世を去ったのは、1998年9月6日のことだった。ダイナミックな映像表現や普遍的なヒューマニズムなど、「世界のクロサワ」を評価するポイントは山ほどあるが、日本では撮影時の大胆エピソードでもおなじみである。死去から27年、そんな