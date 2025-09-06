１日からの週は、週末の米雇用統計を控えて神経質な展開だった。週前半は米金利上昇や財政懸念を背景にドル買いが進み、ドル円は一時149円台に迫った。氷見野日銀副総裁の利上げに慎重な発言や、森山自民幹事長辞任の報道を受けて日本の政局不透明感も円売り要因となり、円は全般に軟調で推移した。ただ、植田日銀総裁の為替発言や米求人件数・ADP雇用統計の弱さが伝わると、ＦＲＢの利下げ観測が高まって、ドル円は148円割れま