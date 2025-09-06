「ヤンキース−ブルージェイズ」（５日、ニューヨーク）ヤンキースが球場入りする様子を公開し、主将のアーロン・ジャッジ外野手はまさかの「プーさんＴシャツ」を着て大事な一戦に気合をみなぎらせた。これまでスタイリッシュなファッションを見せてきたジャッジ。だがこの日は黒のパンツに白のスニーカー、そして胸元にデカデカとプーさんがプリントされたＴシャツを着ていた。やや照れくさそうな表情にも映るキャプテン