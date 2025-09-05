保険が適用されない入れ歯については「おまかな目安として、最低でも40万円前後、高い場合だと100万円以上かかる」そうです。高額だからこそ、事前に確認しておきたいポイントなどについて「くろさき歯科」の黒崎先生に解説してもらいました。 ※この記事はMedical DOCにて【目立たずよく噛める「テレスコープ義歯(ドイツ式入れ歯)」と普通の入れ歯の違いを歯科医が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内