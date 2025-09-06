週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、周りからしてみたら「なんてことない」けれど自分にとっては「大発見！」と自慢したいスゴイ事を街の１１４人に調査！《出演》坂巻有紗（シューイチ★セブンリポーター）《坂巻有紗の世紀の大発見》眠い時はまつ毛を上げると目が覚める【撮影場所】台東区・浅草西参道商店街《街の皆さんの世紀の大発見》・アームカバーを濡らしたまま身につけると涼しい