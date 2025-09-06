― ダウは220ドル安と反落、米雇用統計下振れで景気減速を懸念する売り優勢 ― ＮＹダウ 45400.86 ( -220.43 ) Ｓ＆Ｐ500 6481.50 ( -20.58 ) ＮＡＳＤＡＱ 21700.39 ( -7.30 ) 米10年債利回り4.077 ( -0.085 ) ＮＹ(WTI)原油 61.87 ( -1.61 ) ＮＹ金 3653.3 ( +46.6 ) ＶＩＸ指数15.18 ( -0.12 ) シカゴ日経225先物 (円建て)42890 ( -180 ) シカゴ日経225