Photo: 岡本玄介 ショップ店員みたいなAIだ。たとえばMicrosoft（マイクロソフト）製品にはCopilot（コパイロット）というAIアシスタントが作業をサポートし、Google（グーグル）ではGemini（ジェミニ）が実装されています。いろんなサービスにAIが不可欠となっています。他のビッグテック企業はどうでしょうか？ アレクサじゃなくて「ルーファス」Amazonの「Rufus（ルーファス）」が、日本