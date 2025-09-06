DeNAのドラフト1位ルーキー・竹田祐が無傷の3連勝を目指す。DeNAで初登板初勝利をマークした新人が3連勝すれば20年の坂本、昨年の石田裕に続き3人目。さらに3戦3勝となれば石田裕に次いで2人目の快挙となる。過去2勝はいずれも敵地だったが、きょう6日のヤクルト戦は本拠地・横浜スタジアムが舞台。2位・巨人とは0・5差で、勝てば8月2日以来約1カ月ぶりの2位に浮上する可能性もある。首位・阪神の優勝マジックは3となってい