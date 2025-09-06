◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月5日甲子園）昼過ぎまでは雨が降っていた。台風一過で青空ものぞいた甲子園球場には試合前、虹がかかった。それも二重だった。左翼スタンド上空、夕日に輝いていた。阪神監督・藤川球児は「何か運が向いてくるかな」と感じていた。ハワイには「ノー・レイン、ノー・レインボー」ということわざがある。沖縄へキャンプ取材に向かう際の機内番組でハワイ育ちのタレント、早見優が話し