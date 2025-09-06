ナ・リーグトップタイの45本塁打を記録するドジャース・大谷。3年連続本塁打王なるか【熱戦！NPBシーズン2025最終コーナー】に続き、昨季と同様に今季も火花を散らすデッドヒートが繰り広げられているナ・リーグ西地区優勝争いを徹底解説！※成績はすべて日本時間8月26日時点【写真】ドジャースの大谷とパドレスのダルビッシュ＊＊＊■打のドジャース、投のパドレスMLBもレギュラーシーズンは残すところあと1ヵ月。今世紀に