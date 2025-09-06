2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3rd¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿º´²ì¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ê¥¤¥ó¡ÈÄº¾å·èÀï¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Î¢¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå5¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´¹ñ²¦¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö3rd¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬8·î27¡Á29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¤Îº´²ì¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ê¥¤¥ó¡Êº´²ì¡Ë¤Ï28Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¤ÎÅì³¤Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë1-3¤ÇÀËÇÔ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê