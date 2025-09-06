「iPhone 17 Pro/Pro Max」向けのクリアケースとされる画像を、海外リークアカウントが投稿しています。 ↑Majin Buより。 リークアカウントのMajin Buが投稿した画像では、「iPhone 16 Pro/Pro Max」のクリアケースと比較して、以下のような違いがあります。 本体の横幅全体にわたる、大幅に大きくなった背面のカメラ特記の切り欠き 「MagSafe」を囲う部分が円と線ではなく、白く丸みを帯びた長方形のエリアに マ