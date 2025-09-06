阪急交通社がこのほど、全国の20代以上の男女537人に対して「予算が無限にあるなら、行きたい海外旅行先」についてアンケートを実施。その結果、1位には「イタリア」が選ばれた。以下は発表された順位。 【調査結果】「予算が無限にあったら行きたい海外旅行先」ランキング 1位「イタリア」（35.0%） 2位「フランス」（33.5%） 3位「イギリス」（31.1%） 1位に選ばれたのは、豊かな歴史、芸術、美食で