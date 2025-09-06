ダムがハッキングされ、システムが回復するまで4時間にわたり大量の水が放出される事件がノルウェーで発生しました。ノルウェー当局は新ロシア勢力が背後にいると公式に発表しました。Norway spy chief blames Russian hackers for dam sabotage in April | Reutershttps://www.reuters.com/technology/norway-spy-chief-blames-russian-hackers-dam-sabotage-april-2025-08-13/Hackers unleash torrent from Norwegian dam, relea