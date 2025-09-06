¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤¬¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØIn the Hand of Dante¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÍè¾ì¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢Æ±¿§¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ú¥Ç¥£¥­¥å¥¢¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥Ç¥£¥­¥å¥¢¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥­¥å¡¼¥È¡ªPageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍè¾ì¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥Á¡¼¥Õ¤È¥Ó¥ë¥±¥ó¥·¥å¥È¥Ã¥¯¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤òÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÇÂ·¤¨¡¢¥«¡¼¥ê