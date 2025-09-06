女優の筧美和子（31）が5日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。筧はテーブルに腰を下ろし、目線を外した横顔のショットをアップ。ブラウンで統一されたシックなコーデを披露した。2、3枚目はモノクロ写真。髪を結び、ボブヘアから印象をガラリと変えた姿も公開した。この投稿に、フォロワーからは「カッコいい」「素敵です」「嗚呼かわいい」「どんどん奇麗になります」「美しい」などの声が