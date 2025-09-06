有吉弘行が人気後輩芸人に肛門科の検診を受けさせ、衝撃の事実が発覚。「気をつけないとな」と心配を寄せた。【映像】衝撃の検査結果8月31日（日）、有吉弘行のクイズバラエティ『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）が放送。誕生日を迎えた有吉が「自分のやりたいこと」を実現する一日に密着した。ロケにはハナコ・秋山寛貴と真空ジェシカ・ガクが同行。有吉は2人を連れて肛門科を訪れた。有吉がやりたかったのは後輩2人の肛門