シンガー・ソングライターの「ピコ太郎」さんが、自転車などの交通安全教室を行いました。ピコ太郎さん：世界一の交通安全都市、東京を目指して（せーの）お〜！シンガー・ソングライターの「ピコ太郎」さんは、自転車の事故が増えていることから標識などのルールを再確認するよう訴え、ヘルメット着用を呼びかけました。