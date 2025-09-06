お馴染みのコーヒーゼリーの進化が止まりません。中には、「100gで1万2000円」という希少な豆も使ったものも。そのこだわりの味とは？ 【写真を見る】“宝石”や“ショートケーキ”のような「コーヒーゼリー」豆にもこだわる“進化系”が人気【THE TIME,】 甘酸っぱいソースで「味変」「“スペシャルティコーヒー”という、美味しいコーヒー豆を使ったコーヒーゼリーがすごく増えている」こう話すのは、年間1000以上のス