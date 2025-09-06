WHO（世界保健機関）は5日、感染症エムポックスについて緊急事態宣言を終了すると発表しました。WHOのテドロス事務局長は5日、コンゴを中心に拡大していた天然痘に似た症状の感染症エムポックスについて、患者の減少傾向が続いているとして緊急事態宣言の終了を発表しました。ただ、宣言解除でも「脅威がなくなったわけではない」と注意を呼びかけました。