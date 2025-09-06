◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第３日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）ロピアフジサンケイクラシックの大会事務局は６日、新たにホールインワン賞を設定したことを発表した。今大会は５日の第２ラウンド（Ｒ）が台風接近による悪天候のため中止。大会は５４ホールの短縮競技となったため、日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）のトーナメント規定により、賞金ランキングへの加算は