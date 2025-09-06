青森県警つがる署は４日、つがる市木造越水の畑で、収穫前のスイカ約２００個（約４０万円相当）が盗まれたと発表した。同署は窃盗事件として調べている。発表によると、盗まれたスイカの品種は「羅皇（らおう）」。４日午前９時頃、畑を所有する鰺ヶ沢町の農業男性（５７）が被害に気づいた。最後に畑を確認した１日午後４時頃には、異常はなかったという。