世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみが６日、自身のインスタグラムに新規投稿。大会公式のインタビューに応じた様子を公開し、ファンの反響を呼んだ。「根掘り葉掘りと、競技のことから競技から離れたことまで色々なお話を引き出していただきました」とつづった中島。初の世界陸上が目前となり「これまでずっと応援してくださっている方も、最近知ってくださった方も、『おい、お前だれやねん！』と初めて