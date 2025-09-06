サマンサタバサから待望の「ハローキティ」コラボアイテムが登場しました♡ 英国・スコットランドの伝統的なタータンチェックと、愛らしいハローキティモチーフが融合したバッグや財布、チャームは、大人の女性も日常に取り入れやすい上品な可愛さ。シリーズごとに異なる配色やデザインで、普段使いから特別なお出掛けまで幅広く活躍してくれます。 バッグ＆財布で魅せる上品チェック