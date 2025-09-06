歌手の藤井風さん（28）が、9月8日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。2020年にデビュー。その音楽性と歌に込められたメッセージに惹かれ、またたく間に世界中にファンが急増し、国際的なアーティストへの道を一気に駆け上がりました。現在もワールドツアーの真っ最中。普段ほとんどテレビに出ることのない藤井さんが、自身についてじっくりと語るトーク番組は初めてとなりま