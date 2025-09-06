「紀ノ国屋」は、9月3日（水）から、人気商品「ニューポケッタブルバッグ」の新色を、一部店舗や公式オンラインストアなどで販売中だ。【写真】おしゃれなスモーキーブルーも！日常に馴染むカラーバリエーション詳細■折りたたんでコンパクトに収納可能今回登場したのは、薄くて丈夫なパラシュート素材生地が魅力の「ニューポケッタブルバッグ」から、普段使いしやすく落ち着いたトーンで、日常に馴染む新カラー全5色。ラ